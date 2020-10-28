Ингушский спортсмен Амирхан Ярыжев стал победителем открытого Кубка Европы по силовым видам спорта
Представитель спортивного клуба «Кушт» Амирхан Ярыжев успешно выступил на открытом Кубке Европы по силовым видам спорта «Медный всадник — 3» в Санкт-Петербурге.
Успешно выступив в своей возрастной группе и весовой категории свыше 90 кг, спортсмен занял первое место.
Пресс-служба Минспорта республики сообщила газете «Ингушетия» о том, что в августе этого года Амирхан завоевал две золотые медали на первом этапе чемпионата мира по пауэрлифтингу и силовым видам спорта «Золотой тигр» в Сочи, а в июне спортсмен стал чемпионом открытого чемпионата Европы по пауэрлифтингу и силовым видам спорта «Олимпия-7» в Сочи. Ранее Ярыжев стал двукратным победителем мастерского турнира по пауэрлифтингу «Зимний шторм» в Воронеже.