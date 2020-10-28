Ингушский спортсмен Амирхан Ярыжев стал победителем открытого Кубка Европы по силовым видам спорта

Успешно выступив в своей возрастной группе и весовой категории свыше 90 кг, спортсмен занял первое место.

Пресс-служба Минспорта республики сообщила газете «Ингушетия» о том, что в августе этого года Амирхан завоевал две золотые медали на первом этапе чемпионата мира по пауэрлифтингу и силовым видам спорта «Золотой тигр» в Сочи, а в июне спортсмен стал чемпионом открытого чемпионата Европы по пауэрлифтингу и силовым видам спорта «Олимпия-7» в Сочи. Ранее Ярыжев стал двукратным победителем мастерского турнира по пауэрлифтингу «Зимний шторм» в Воронеже.