Ингушский спортсмен Амирхан Ярыжев стал победителем открытого Кубка Европы по силовым видам спорта

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Представитель спортивного клуба «Кушт» Амирхан Ярыжев успешно выступил на открытом Кубке Европы по силовым видам спорта «Медный всадник — 3» в Санкт-Петербурге.

Успешно выступив в своей возрастной группе и весовой категории свыше 90 кг, спортсмен занял первое место.

Пресс-служба Минспорта республики сообщила газете «Ингушетия» о том, что в августе этого года Амирхан завоевал две золотые медали на первом этапе чемпионата мира по пауэрлифтингу и силовым видам спорта «Золотой тигр» в Сочи, а в июне спортсмен стал чемпионом открытого чемпионата Европы по пауэрлифтингу и силовым видам спорта «Олимпия-7» в Сочи. Ранее Ярыжев стал двукратным победителем мастерского турнира по пауэрлифтингу «Зимний шторм» в Воронеже.

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