Тяжелая атлетика

Ингушский спортсмен Адам Плиев завоевал «золото» на Всероссийском турнире по тяжелой атлетике в городе Чехове

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Ингушский спортсмен Адам Плиев успешно выступил на Всероссийском турнире по тяжёлой атлетике среди юношей 10-15 лет памяти заслуженного тренера России М. С. Окунёва, на призы олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова.

Соревнования прошли в городе Чехове Московской области. Адам Плиев стал победителем турнира в весовой категории +102 кг. В сумме двоеборья ингушский тяжелоатлет набрал 190 кг (80 кг в рывке + 110 кг в толчке). Тренируется Адам Плиев под руководством тренеров Мурада Галаева и Аюпа Евлоева.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, в соревнованиях в Московской области приняли участие спортсмены из 30 регионов страны, порядка 300 человек.

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