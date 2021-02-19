Ингушский спортсмен Адам Плиев завоевал «золото» на Всероссийском турнире по тяжелой атлетике в городе Чехове

Соревнования прошли в городе Чехове Московской области. Адам Плиев стал победителем турнира в весовой категории +102 кг. В сумме двоеборья ингушский тяжелоатлет набрал 190 кг (80 кг в рывке + 110 кг в толчке). Тренируется Адам Плиев под руководством тренеров Мурада Галаева и Аюпа Евлоева.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, в соревнованиях в Московской области приняли участие спортсмены из 30 регионов страны, порядка 300 человек.