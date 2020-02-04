Ингушский спортсмен Адам Даурбеков стал бронзовым призёром чемпионата мира по национальной турецкой борьбе
Ингушский спортсмен Адам Даурбеков, представляющий спортивный клуб «Кушт», стал бронзовым призёром чемпионата мира по национальной турецкой борьбе в Турции.
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Даурбеков выступил на этих соревнованиях в весовой категории свыше 100 кг.
Чемпионат мира по турецкой борьбе проходил в городе Кахраманмараш и собрал более 300 спортсменов из более 40 стран мира.