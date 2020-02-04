Борьба

Ингушский спортсмен Адам Даурбеков стал бронзовым призёром чемпионата мира по национальной турецкой борьбе

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Ингушский спортсмен Адам Даурбеков, представляющий спортивный клуб «Кушт», стал бронзовым призёром чемпионата мира по национальной турецкой борьбе в Турции.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Даурбеков выступил на этих соревнованиях в весовой категории свыше 100 кг.

Чемпионат мира по турецкой борьбе проходил в городе Кахраманмараш и собрал более 300 спортсменов из более 40 стран мира.

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