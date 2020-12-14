Ингушский спортсмен Абу-Хусейн Оздоев успешно выступил на чемпионате Москвы по боевому самбо

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Абу-Хусейн выступал на этих соревнованиях в весовой категории до 57 кг.

Схватки проходили в Центре спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта. Необходимо отметить, что чемпионат Москвы являлся отбором на чемпионат России по боевому самбо 2021 года.