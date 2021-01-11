Борьба

Ингушский спортсмен Абдулла Томов выступит на международном турнире по спортивной борьбе Гран-при Франции

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14 января текущего года в Ницце стартует 47-й ежегодный международный турнир по спортивной борьбе Гран-при Франции имени Анри Деглана «Grand Prix de France Henri Deglane 2021».

В весовой категории до 70 кг в составе французской сборной по вольной борьбе на данный турнир заявлен ингушский борец, действующий чемпион Франции по вольной борьбе Абдулла Томов.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Гран-при, который соберёт, по предварительным данным, около 315 спортсменов из разных стран мира, продлится до 18 января.

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