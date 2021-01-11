Ингушский спортсмен Абдулла Томов выступит на международном турнире по спортивной борьбе Гран-при Франции

В весовой категории до 70 кг в составе французской сборной по вольной борьбе на данный турнир заявлен ингушский борец, действующий чемпион Франции по вольной борьбе Абдулла Томов.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Гран-при, который соберёт, по предварительным данным, около 315 спортсменов из разных стран мира, продлится до 18 января.