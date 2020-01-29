Ингушский штангист Хас-Магомед Балаев стал победителем первенства России по тяжёлой атлетике среди юниоров

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования проходили в городе Старый Оскол Белгородской области. Балаев выступил в весовой категории до 102 кг, установив четыре рекорда России среди юниоров.

Также ингушский спортсмен получил право участия в первенстве Европы и мира по тяжёлой атлетике. Хас-Магомед Балаев тренируется под руководством легендарного ингушского атлета Руслана Балаева.