Ингушский штангист Хас-Магомед Балаев стал победителем первенства России по тяжёлой атлетике среди юниоров

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Ингушский штангист Хас-Магомед Балаев, представляющий Москву, стал победителем первенства России по тяжёлой атлетике среди юниоров.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования проходили в городе Старый Оскол Белгородской области. Балаев выступил в весовой категории до 102 кг, установив четыре рекорда России среди юниоров.

Также ингушский спортсмен получил право участия в первенстве Европы и мира по тяжёлой атлетике. Хас-Магомед Балаев тренируется под руководством легендарного ингушского атлета Руслана Балаева.

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