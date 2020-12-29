Ингушский штаб «Юнармии» приглашает ребят принять участие в челлендже «Юнармейская елка»

Для участия в нем нужно нарядить елочку в патриотическом стиле, выложить фотографию в социальную сеть с хештегом #юнармейскаяелка и вступить в главную группу движения в «ВКонтакте».

11 января жюри выберет 5 лучших работ, их авторы получат от Деда Мороза подарки.

«Используй свою фантазию на полную катушку, чем больше креатива, тем лучше!» — призывают ребят организаторы конкурса.