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Ингушский штаб «Юнармии» приглашает ребят принять участие в челлендже «Юнармейская елка»

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Ингушский региональный штаб «Юнармии» приглашает ребят принять участие в челлендже «Юнармейская елка».

Для участия в нем нужно нарядить елочку в патриотическом стиле, выложить фотографию в социальную сеть с хештегом #юнармейскаяелка и вступить в главную группу движения в «ВКонтакте».

11 января жюри выберет 5 лучших работ, их авторы получат от Деда Мороза подарки.

«Используй свою фантазию на полную катушку, чем больше креатива, тем лучше!» — призывают ребят организаторы конкурса.

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