Самбо

Ингушский самбист Адам Талдиев стал победителем чемпионата МВД России в Санкт-Петербурге

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Ингушский спортсмен Адам Талдиев стал победителем чемпионата МВД России по боевому самбо — 2020.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Талдиев выступил в весовой категории до 68 кг. Чемпионат проходит в Санкт-Петербурге и продлится до 24 января.

Соревнования по самбо проводятся в Северной столице с 2014 года. В состав участников входят сильнейшие самбисты России — победители и призеры чемпионатов, первенств, кубков Европы и мира. В чемпионате принимают участие 109 команд территориальных органов МВД России и 16 образовательных учреждений системы МВД, в общей сложности — более 800 спортсменов и судей со всех уголков России. В течение пяти дней компетентные судьи определят сильнейших спортсменов в девяти весовых категориях.

В этом году чемпионат приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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