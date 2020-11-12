Ингушский РСЦ и Назрановский аграрный техникум расширяют сотрудничество

Такое решение было принято в ходе посещения руководителем филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Ингушетия Керимом Белхароевым Назрановского аграрного техникума имени Идриса Зязикова.

«Также запланировано проведение практических занятий с будущими агрономами как на базе самого учебного заведения, так и на базе лабораторий Россельхозцентра по Ингушетии и непосредственно на полях», — рассказали изданию.

Необходимо отметить, что вот уже несколько лет Ингушский РСЦ активно сотрудничает с этим учебным заведением. В рамках соглашения о сотрудничестве студенты техникума проходят производственно-технологическую и преддипломную практики на базе регионального Россельхозцентра. Специалисты филиала регулярно проводят для студентов техникума обучающие занятия по разделам «Семеноводство» и «Защита растений».

Гостям провели экскурсию по учебным классам и производственным помещениям, познакомили с образовательной программой, показали ветеринарную лабораторную клинику, единственную в своем роде в регионе. В роли экскурсовода выступил директор образовательного учреждения Курейш Белхароев, который детально рассказал о том, как проходит образовательный процесс.

В рамках встречи руководители учреждений обсудили планы на ближайшее время и дальнейшие перспективы. В беседе также приняли участие замдиректора НАТ по производственному обучению Лейла Гамурзиева, заведующая кафедрой «Агрономия» Наталья Оздоева и завкафедрой «Ветеринария» Айшат Тамасханова, преподаватели техникума.

Назрановский аграрный техникум имени Идриса Зязикова — это одно из старейших учебных заведений в регионе, основан техникум в 1928 году. Целью его посещения стало укрепление дружеских взаимоотношений между учреждениями, а также обсуждение новых направлений в двухстороннем сотрудничестве.