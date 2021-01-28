Ингушский «Россельхозцентр» начал отбор проб зерна для весеннего посева

Как сообщили в центре, на текущей неделе специалисты Ингушского филиала в КФХ «Плиев А. Н.» отобрали пробы от партии в 4 тонны ярового ячменя и в лаборатории высеяли на проверку всхожести. А в КФХ «Ферзаули С. С.» от партии в 50 тонн отобрали и высеяли на всхожесть яровой овес. Приносят в испытательную лабораторию Ингушского РСЦ пробы и частные лица.

«Прошлый год выдался для аграриев региона весьма непростым: бесснежная зима, знойное лето и градобитие. Не порадовали осадками селян весна и осень. Все это негативно сказалось на жатве—2020. Вот и переживают в хозяйствах за урожай озимых и яровых культур в текущем году. Как покажут себя озимые после осенней засухи, так как всходы где появились, а где их нет вовсе? А это значит, кущения не будет, значит, и урожай может быть ниже. Благоприятными ли выдадутся весна и лето? Как пройдут посевная и уборочная кампании? Каким будет для хозяйств 2021 год? Этими вопросами перед новым севом и задаются ингушские землепашцы», — рассказал руководитель ингушского филиала «Россельхозцентра» Курейш Белхароев.

Агрономами Сунженского районного отдела Россельхозцентра по Ингушетии в ООО «Агрокомплекс Сунжа «Фаворит» также были отобраны пробы овса от партии 80 тонн и нута от партии 25 тонн. По словам специалистов, в скором времени ожидается завоз семян яровых культур для государственных унитарных предприятий республики — их также будут проверять на посевные качества в лаборатории регионального Россельхозцентра.

Новый год начал свой отсчет, а это значит, что сельхозпредприятия Ингушетии заботятся о том, чтобы заполнить свои закрома богатым и качественным урожаем. Переживания земледельцев не случайны, ведь

Но вопросы вопросами, а работать надо. Впереди у земледельцев много дел: подтянуть всю технику и прицепной инвентарь к весенне-полевым работам, подготовить почву и семена яровых культур к севу. С последним аграриям республики помогает Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ингушетии. Стоит отметить, что, несмотря на зимнее время года, работа в учреждении не останавливается ни на один день.