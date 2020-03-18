Ингушский росгвардеец Рустам Кукурхоев стал победителем мастерского турнира в Ставрополе

В соревнованиях приняли участие спортсмены со всей России. Сотрудник управления национальной гвардии по республике показал лучший результат сразу в трех дисциплинах — народному жиму, строгому подъему на бицепс и армлифтингу по версиям WRPF/WEPF/WAF/САР.

По итогам выступления на турнире Кукурхоев стал обладателем путевки на кубок Европы по пауэрлифтингу.

«Примером для меня всегда был мой дядя — семикратный чемпион мира по дзюдо. Именно его наставления стимулировали меня заниматься спортом, стать тем, кем я являюсь сегодня. В жизни, как и в спорте, бывают взлеты и падения, но добивается успеха лишь тот, кто, не отчаиваясь, идет в выбранном им направлении. Не сдавайтесь никогда, и вы достигнете своей цели», — сказал чемпион.

Старший сержант полиции Рустам Кукурхоев — трехкратный чемпион России, трехкратный чемпион Европы, чемпион мира 2019 года, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, рекордсмен страны 2019 года по пауэрлифтингу, мастер спорта по боевому самбо, участник турнира М-1 Challenge «Битва в горах», призер смешанных единоборств ММА, отмечает пресс-служба управления Росгвардии по Ингушетии.