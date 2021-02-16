Ингушский путешественник Константин Мержоев возглавит уникальную экспедицию «РоссиЯ 2021»

Отмечается, что в необыкновенном путешествии примут участие около тысячи человек. Среди них студенты, молодежь в возрасте от 14 до 30 лет с опытом экспедиций, представители Русского географического общества и Федерации спортивного туризма России. Руководителями станут 9 опытных путешественников, 4 из которых из Краснодарского края. Главным экспедитором «России 2021» выступит Константин Мержоев.

Всего путешествие продлится 283 дня. Данный срок разделит экспедицию на 7 этапов. На первом из них путешественники будут добираться на велосипедах из Сочи в Мурманск. После этого ледокол переправит экспедиторов в Анадырь (северо-восток страны). Путь от Камчатки до Владивостока будет преодолен по Тихому океану под парусом.

Далее до Бурятии участники будут добираться на автомобилях, а уже из этой республики через Тыву на Алтай экспедиторы будут добираться пешком, сплавляясь на плотах и вновь на велосипедах. В европейскую часть страны путешественники попадут на «железных конях» через Южную Сибирь и Южный Урал.

Финальным этапом станет переезд на велосипедах из Дагестана, Чечни, Ингушетии и Северной Осетии в Карачаево-Черкесию и Кавказский биосферный заповедник. Отсюда экспедиция пешком пройдёт до Красной Поляны, закольцевав в декабре 2021 года путешествие с уникальным маршрутом.

Общая протяженность пути составит 34015 километров, участники посетят 50 регионов страны. Все 283 дня экспедиторы будут записывать на видео происходящее вокруг. Снятые кадры будут собраны в документальный фильм. Однако еще до формирования полнометражной картины все желающие смогут следить за видеоблогом на Ютубе в режиме онлайн. Данное путешествие представляет и научные интересы: в его рамках будут зафиксированы изменения флоры и фауны всех уголков России, говорится в материале.