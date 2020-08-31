Ингушский пауэрлифтер Зелимхан Чоджоев стал победителем первого этапа чемпионата мира

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Ингушский пауэрлифтер Зелимхан Чоджоев стал победителем первого этапа чемпионата мира «Золотой тигр» в Сочи.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, Чоджоев выступал в весовой категории свыше 82,5 кг с результатом 175 кг в дисциплине «жим штанги лёжа». Стоит отметить, что ингушский спортсмен стал двукратным чемпионом мира по пауэрлифтингу.

Тренируется Чоджоев под руководством тренера Магомеда Богатырева.

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