Пауэрлифтинг

Ингушский пауэрлифтер Магомед Кодзоев стал победителем открытого Кубка Европы

0

Ингушский спортсмен Магомед Кодзоев стал победителем открытого Кубка Европы по пауэрлифтингу, проходившего в минувшие выходные в Санкт-Петербурге.

В упражнении со штангой спортсмен показал результат — 192,5 кг. Золотую медаль Кодзоев завоевал в категории до 110 килограммов. Тренируется спортсмен под руководством Тимерхана Оздоева, который находился в Санкт-Петербурге вместе со своим подопечным.

Как отметила пресс-служба регионального Минспорта, за соревнованиями наблюдал большой патриот своей республики Султан Яндиев, который всячески поддерживает ребят на выезде, что очень важно для ингушских спортсменов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Назрановском районе подвели итоги конкурса детских рисунков «Мы против террора»
В Малгобекском районе прошло мероприятие ко Дню памяти жертв политических репрессий
В Ингушетии определили победителей детского конкурса по сбору макулатуры
Малгобекские школьники провели акции «Надень маску — защити себя от Covid-19» и «Внимание, дети!»
Ингушскому спортсмену Руслану Албогачиеву присвоено звание мастера спорта России международного класса
Ингушский боксёр Рашид Кодзоев выступит на международном турнире Cold Wars 2 в Минске
Ингушский спортсмен Амирхан Ярыжев стал победителем открытого Кубка Европы по силовым видам спорта
Илез Хашагульгов стал вторым на Всероссийском турнире по грэпплингу «Пять звёзд»
Ингушские спортсмены привезли пять медалей с межрегиональных соревнований по боксу в Ачхой-Мартане
Ингушский боксер Ислам Баркинхоев стал бронзовым призером Всероссийского турнира
Житель Ингушетии, пытавшийся вскрыть банкомат, обвиняется в повреждении имущества

Главное

Яндекс.Метрика

 