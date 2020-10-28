Ингушский пауэрлифтер Магомед Кодзоев стал победителем открытого Кубка Европы
Ингушский спортсмен Магомед Кодзоев стал победителем открытого Кубка Европы по пауэрлифтингу, проходившего в минувшие выходные в Санкт-Петербурге.
В упражнении со штангой спортсмен показал результат — 192,5 кг. Золотую медаль Кодзоев завоевал в категории до 110 килограммов. Тренируется спортсмен под руководством Тимерхана Оздоева, который находился в Санкт-Петербурге вместе со своим подопечным.
Как отметила пресс-служба регионального Минспорта, за соревнованиями наблюдал большой патриот своей республики Султан Яндиев, который всячески поддерживает ребят на выезде, что очень важно для ингушских спортсменов.