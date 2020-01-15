Ингушский пауэрлифтер Амирхан Ярыжев примет участие в мастерском турнире в Воронеже

По информации пресс-службы Минспорта республики, представитель спортивного клуба «Кушт» Амирхан Ярыжев проходит активную подготовку для участия в мастерском турнире по пауэрлифтингу «Зимний шторм». Соревнования пройдут с 15 по 17 февраля.

В данном турнире участие будут принимать спортсмены из всех регионов России и стран Европы.