Пауэрлифтинг

Ингушский пауэрлифтер Амирхан Ярыжев примет участие в мастерском турнире в Воронеже

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Ингушский атлет Амирхан Ярыжев примет участие в мастерском турнире по пауэрлифтингу в Воронеже.

По информации пресс-службы Минспорта республики, представитель спортивного клуба «Кушт» Амирхан Ярыжев проходит активную подготовку для участия в мастерском турнире по пауэрлифтингу «Зимний шторм». Соревнования пройдут с 15 по 17 февраля.

В данном турнире участие будут принимать спортсмены из всех регионов России и стран Европы.

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