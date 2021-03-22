Ингушский омбудсмен проверил условия содержания в СИЗО фигурантов «митингового дела»

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Содержащихся под стражей в СИЗО-2 Управления федеральной службы исполнения наказаний России по Ставропольскому краю фигурантов так называемого «митингового дела» навестил уполномоченный по правам человека в Ингушетии Ибрагим Цечоев, сообщили газете «Ингушетия» в аппарате уполномоченного. Омбудсмен проверил условия содержания подсудимых, среди которых имеются два пожилых человека с проблемным здоровьем.

В сопровождении начальника следственного изолятора Р. Мусина уполномоченный проверил условия содержания всех подсудимых в данном учреждении, а также проверил их медицинское обеспечение в связи с объявлением ими бессрочной голодовки, проверил наличие в медицинской части лекарств для оказания необходимой медицинской помощи.

«Жалобы на условия содержания от подсудимых не поступили. При этом в ходе проверки выяснилось, что Малсагу Ужахову требуется медицинская помощь, у него подскочило артериальное давление. Незамедлительно начальником СИЗО-2 был вызван начальник медицинской части и врачи, которые оказали необходимую помощь М. Ужахову, в результате чего состояние его здоровья улучшилось», — рассказали изданию в аппарате уполномоченного по правам человека.

В одном из помещений следственного изолятора Ибрагим Цечоев смог лично встретиться и провести беседу с подсудимыми Ахмедом Барахоевым, Малсагом Ужаховым, Барахом Чемурзиевым, Мусой Мальсаговым, Зарифой Саутиевой, Багаудином Хаутиевым и Исропилом Нальгиевым.

В ходе общения уполномоченный передал им просьбу общественности и религиозных деятелей прекратить голодовку и сосредоточиться на своем здоровье, и сам присоединился к этим пожеланиям. Однако просьба эта была отклонена, фигуранты «митингового дела» решили продолжить голодовку.
Позже ингушский омбудсмен связался со своим коллегой из Ставропольского края Н. Лисинским, и они договорились держать этот вопрос на контроле.

Напомним, что в настоящее время в Ессентукском городском суде Ставропольского края проходит судебный процесс над жителями Республики Ингушетия Ахмедом Барахоевым, Малсагом Ужаховым, Барахом Чемурзиевым, Мусой Мальсаговым, Зарифой Саутиевой, Багаудином Хаутиевым и Исропилом Нальгиевым по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на митинге в 2019 году в г. Магасе. 16 марта 2021 года подсудимые объявили голодовку в знак протеста против изменения меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей в отношении Зарифы Саутиевой, а также отказались присутствовать на судебных заседаниях.

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