Ингушский омбудсмен проверил условия содержания в СИЗО фигурантов «митингового дела»

В сопровождении начальника следственного изолятора Р. Мусина уполномоченный проверил условия содержания всех подсудимых в данном учреждении, а также проверил их медицинское обеспечение в связи с объявлением ими бессрочной голодовки, проверил наличие в медицинской части лекарств для оказания необходимой медицинской помощи.

«Жалобы на условия содержания от подсудимых не поступили. При этом в ходе проверки выяснилось, что Малсагу Ужахову требуется медицинская помощь, у него подскочило артериальное давление. Незамедлительно начальником СИЗО-2 был вызван начальник медицинской части и врачи, которые оказали необходимую помощь М. Ужахову, в результате чего состояние его здоровья улучшилось», — рассказали изданию в аппарате уполномоченного по правам человека.

В одном из помещений следственного изолятора Ибрагим Цечоев смог лично встретиться и провести беседу с подсудимыми Ахмедом Барахоевым, Малсагом Ужаховым, Барахом Чемурзиевым, Мусой Мальсаговым, Зарифой Саутиевой, Багаудином Хаутиевым и Исропилом Нальгиевым.

В ходе общения уполномоченный передал им просьбу общественности и религиозных деятелей прекратить голодовку и сосредоточиться на своем здоровье, и сам присоединился к этим пожеланиям. Однако просьба эта была отклонена, фигуранты «митингового дела» решили продолжить голодовку.

Позже ингушский омбудсмен связался со своим коллегой из Ставропольского края Н. Лисинским, и они договорились держать этот вопрос на контроле.

Напомним, что в настоящее время в Ессентукском городском суде Ставропольского края проходит судебный процесс над жителями Республики Ингушетия Ахмедом Барахоевым, Малсагом Ужаховым, Барахом Чемурзиевым, Мусой Мальсаговым, Зарифой Саутиевой, Багаудином Хаутиевым и Исропилом Нальгиевым по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на митинге в 2019 году в г. Магасе. 16 марта 2021 года подсудимые объявили голодовку в знак протеста против изменения меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей в отношении Зарифы Саутиевой, а также отказались присутствовать на судебных заседаниях.