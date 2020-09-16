Ингушский НИИ выпустил новое издание в рамках проекта «Современный ингушский язык»

— «Морфемика и словообразование» является одним из разделов современного ингушского языка и представляет собой своего рода «переход» от лексики к грамматике, — пояснили в НИИ им. Ч. Э. Ахриева.

Далее было добавлено, что «словообразование ингушского языка представляет собой один из самых сложных разделов ингушской филологии. Разумеется, в рамках одной работы, пусть и выполненной на систематизированном и грамотно обработанном материале, трудно, да, пожалуй, и невозможно дать ответы на все вопросы, ставящиеся современной наукой в данной области гуманитарного знания. В то же время, надеемся, что вышедшая в свет работа внесет существенный вклад в дело должной разработки и развития этого принципиально важного сегмента ингушского языкознания, станет хорошим заделом для дальнейших исследований в этой области».

Авторы монографии «Современный ингушский язык. Морфемика и словообразование»» Н. М. Барахоева — руководитель проекта, доктор филологических наук, Ф. М. Илиева, Р. Р. Хайрова, кандидат филологических наук попытались последовательно обобщить и пересмотреть научные данные, полученные в рамках нахского языкознания относительно проблем морфемики и словообразования в ингушском языке. Содержание монографии строго и логично структурировано и состоит из 8 глав.

Напомним, что в 2012 и в 2017 годах в рамках проекта «Современный ингушский язык» были выпущены две книги — «Современный ингушский язык. Морфология» и «Современный ингушский язык. Лексикология и фразеология».