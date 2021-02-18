Футбол

Ингушский нападающий Эмир Кузьгов отличился на юношеском турнире по футболу «Кубок Казани»

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Юный ингушский нападающий Эмир Кузьгов в составе команды спортивной школы олимпийского резерва «Зенит» (Санкт-Петербург) стал победителем юношеского турнира по футболу «Кубок Казани» среди команд 2006 года рождения.

На групповом этапе СШОР «Зенит» сыграл против «Новосибирска», «Юности» (Екатеринбург) и «Зенита» (Ижевск). В полуфинале СШОР «Зенит» сыграл против казанского «Мираса». В финале команда обыграла «Тюмень» со счётом 3:2.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Эмир Кузьгов принял участие во всех пяти матчах, забил два гола и отдал две голевые передачи.

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