Ингушский нападающий Эмир Кузьгов отличился на юношеском турнире по футболу «Кубок Казани»

На групповом этапе СШОР «Зенит» сыграл против «Новосибирска», «Юности» (Екатеринбург) и «Зенита» (Ижевск). В полуфинале СШОР «Зенит» сыграл против казанского «Мираса». В финале команда обыграла «Тюмень» со счётом 3:2.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Эмир Кузьгов принял участие во всех пяти матчах, забил два гола и отдал две голевые передачи.