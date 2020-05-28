Ингушский музей краеведения принял участие в международном фестивале «Интермузей-2020»
Ингушский государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова принял участие в ХХII Международном фестивале музеев «Интермузей-2020», который в этом году проходит онлайн, сообщила пресс-служба учреждения.
Главная тема фестиваля — «Хранители мира», она посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«Интермузей» — важнейшее событие в культурной жизни не только нашей страны, но и всего мира. Это единственный в мире масштабный музейный фестиваль, в котором участвуют 400 российских и зарубежных музеев, в том числе и наш музей краеведения. Особое внимание на фестивале уделяется профессиональным вопросам, направленным на повышение качества и эффективности работы сотрудников музеев", — отметил директор краеведческого музея Магомед Сагов.
Виртуальная экспозиция и программа музея краеведения имени Тугана Мальсагова доступны для просмотра на сайте.
Также в онлайн-формате прошло совещание, в котором приняли участие министр культуры Ингушетии Темерлан Дзейтов, его заместитель Рустам Таркоев и директор краеведческого музея Магомед Сагов.