Ингушский музей краеведения получил в дар картину Лидифы Мержоевой «Доспехи воина»

На картине изображен ингушский средневековый костюм воина. Картина была написана в 2018 году в мастерской ингушского художника и скульптора Мурада Полонкоева.

«Все вещи, которые говорят нам об истории ингушского народа и его славных сынах, должны стать всеобщим достоянием и занять почетное место в экспозиции краеведческого музея», — отметила автор картины.

«В стенах нашего музея имеются отдельные детали амуниции воина средневековья, теперь, имея в экспозиции это произведение, нам гораздо проще будет донести до наших посетителей, каким все-таки было обмундирование средневекового воина», — прокомментировал директор музея Магомед Сагов и выразил благодарность художнице за столь ценный подарок.