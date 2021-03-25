Ингушский музей краеведения получил в дар картину Лидифы Мержоевой «Доспехи воина»

0

Народный художник Ингушетии Лидифа Мержоева передала в дар музею краеведения имени Тугана Мальсагова свою картину «Доспехи воина», сообщила пресс-служба учреждения.

На картине изображен ингушский средневековый костюм воина. Картина была написана в 2018 году в мастерской ингушского художника и скульптора Мурада Полонкоева.

«Все вещи, которые говорят нам об истории ингушского народа и его славных сынах, должны стать всеобщим достоянием и занять почетное место в экспозиции краеведческого музея», — отметила автор картины.

«В стенах нашего музея имеются отдельные детали амуниции воина средневековья, теперь, имея в экспозиции это произведение, нам гораздо проще будет донести до наших посетителей, каким все-таки было обмундирование средневекового воина», — прокомментировал директор музея Магомед Сагов и выразил благодарность художнице за столь ценный подарок.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Дзюдоист Хусен Халмурзиев выступит на международном рейтинговом турнире в Тбилиси
В школах Ингушетии могут ввести урок «Семьеведение»
Аэрофлот возобновляет регулярные рейсы «Москва — Магас»
Министр культуры Ингушетии поздравил творческую интеллигенцию республики с профессиональным праздником
Ингушетия завершила контрактацию по всем объектам строительства в установленные Минстроем России сроки
МегаФон создал платформу для защиты от мобильного мошенничества
В городе Карабулаке Ингушетии госавтоинспекторы проверили состояние улично-дорожной сети
«Единая Россия» запустит в Ингушетии проект «серебряных» волонтеров
Ингушетия присоединится к Всемирной акции «Час Земли»
В России пройдёт очередная международная патриотическая акция «Единой России» «Диктант Победы»
Общественники Ингушетии проверили соблюдение прав заключенных в следственном изоляторе

Главное

Яндекс.Метрика

 