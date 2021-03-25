Ингушский музей краеведения получил в дар картину Лидифы Мержоевой «Доспехи воина»
Народный художник Ингушетии Лидифа Мержоева передала в дар музею краеведения имени Тугана Мальсагова свою картину «Доспехи воина», сообщила пресс-служба учреждения.
На картине изображен ингушский средневековый костюм воина. Картина была написана в 2018 году в мастерской ингушского художника и скульптора Мурада Полонкоева.
«Все вещи, которые говорят нам об истории ингушского народа и его славных сынах, должны стать всеобщим достоянием и занять почетное место в экспозиции краеведческого музея», — отметила автор картины.
«В стенах нашего музея имеются отдельные детали амуниции воина средневековья, теперь, имея в экспозиции это произведение, нам гораздо проще будет донести до наших посетителей, каким все-таки было обмундирование средневекового воина», — прокомментировал директор музея Магомед Сагов и выразил благодарность художнице за столь ценный подарок.