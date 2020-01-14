Ингушский музей изобразительных искусств посетила режиссер Саида Медведева

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Известный сценарист, генеральный продюсер, режиссер и совладелец кинокомпании «Мастерская» Саида Медведева посетила Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии, сообщает пресс-служба учреждения.

Медведева прибыла в республику в рамках реализации своего нового проекта — съемок документального фильма к 250-летию добровольного вхождения Ингушетии в состав России.

Вместе с режиссером музей посетили министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Руслан Волков и мэр Карабулака Магомед-Башир Осканов. Заместитель директора музея Ася Евлоева провела для гостей обзорную экскурсию по экспозициям и рассказала о культурных традициях и истории ингушского народа.

Напомним, кинокомпания «Мастерская» создает фильмы для различных телеканалов. Саида Медведева уже выпустила большое количество фильмов для Первого канала и канала «Россия». Многие помнят ее как режиссера фильма «Президент», который был создан в 2015 году.

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