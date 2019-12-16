Ингушский композитор Ева Мальсагова награждена орденом «За заслуги»
Композитор Ева Мальсагова награждена высшей наградой Ингушетии — орденом «За заслуги» за вклад в развитие культуры и искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность, сообщает пресс-служба Постоянного представительства республики при Президенте РФ.
В Постпредстве отметили, что Ева Мальсагова в своей музыке отражает характер ингушского народа. Ею написано около 150-ти произведений в различных жанрах.
«Она создала значительное духовное наследие для будущих поколений. Произведения Евы Мальсаговой исполняют музыканты по всему миру», — сказано в релизе.