Ингушский композитор Ева Мальсагова награждена орденом «За заслуги»

В Постпредстве отметили, что Ева Мальсагова в своей музыке отражает характер ингушского народа. Ею написано около 150-ти произведений в различных жанрах.

«Она создала значительное духовное наследие для будущих поколений. Произведения Евы Мальсаговой исполняют музыканты по всему миру», — сказано в релизе.