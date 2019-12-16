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Ингушский композитор Ева Мальсагова награждена орденом «За заслуги»

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Ева Мальсагова

Композитор Ева Мальсагова награждена высшей наградой Ингушетии — орденом «За заслуги» за вклад в развитие культуры и искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность, сообщает пресс-служба Постоянного представительства республики при Президенте РФ.

В Постпредстве отметили, что Ева Мальсагова в своей музыке отражает характер ингушского народа. Ею написано около 150-ти произведений в различных жанрах.

«Она создала значительное духовное наследие для будущих поколений. Произведения Евы Мальсаговой исполняют музыканты по всему миру», — сказано в релизе.

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