Кикбоксинг

Ингушский кикбоксер Хаваж Олигов одержал очередную победу на профессиональном турнире в Китае

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Ингушский спортсмен Хаваж Олигов одержал очередную победу на профессиональном турнире по К-1 «Gloryof Heroes League».

Соревнования по кикбоксингу проходили в городе Чжэнчжоу, расположенном в Китае. По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», победу Олигов одержал над местным соперником, в весовой категории до 60 кг.

Тренируется спортсмен под руководством Руслана Арсаева, Бориса Ханиева и Олега Кисилева.

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