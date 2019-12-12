Ингушский кикбоксер Хаваж Олигов одержал очередную победу на профессиональном турнире в Китае

Соревнования по кикбоксингу проходили в городе Чжэнчжоу, расположенном в Китае. По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», победу Олигов одержал над местным соперником, в весовой категории до 60 кг.

Тренируется спортсмен под руководством Руслана Арсаева, Бориса Ханиева и Олега Кисилева.