Ингушский кикбоксер Хаваж Олигов одержал очередную победу на профессиональном турнире в Китае
Ингушский спортсмен Хаваж Олигов одержал очередную победу на профессиональном турнире по К-1 «Gloryof Heroes League».
Соревнования по кикбоксингу проходили в городе Чжэнчжоу, расположенном в Китае. По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», победу Олигов одержал над местным соперником, в весовой категории до 60 кг.
Тренируется спортсмен под руководством Руслана Арсаева, Бориса Ханиева и Олега Кисилева.