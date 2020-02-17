Ингушский кикбоксер Алихан Оздоев вместе с бойцом смешанных единоборств Мовсаром Евлоевым тренируются в Таиланде

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Ингушский кикбоксер Алихан Оздоев, выступающий за Казахстан, вместе с бойцом смешанных единоборств Мовсаром Евлоевым в настоящее время находится в тренировочном лагере «Tiger» в Таиланде.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Алихан Оздоев готовится к очередному турниру по K1, а Мовсар Евлоев — к очередному бою в организации UFC.

Напомним, Оздоев родился 17 августа 1993 года в г. Степногорске в Акмолинской области Казахстана.

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