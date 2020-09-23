Каратэ

Ингушский каратист Ислам Агиев получил право выступить на чемпионате мира в Турции

0

Ингушский спортсмен Ислам Агиев завоевал серебряную медаль чемпионата России по всестилевому карате в весовой категории до 72 кг в дисциплине «средства защиты».

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минспорта, воспитанник Исмаила Расумова провел пять нелегких боев и только в финальном поединке уступил, став вторым в своей весовой категории. Ислам Агиев смог выполнить норматив мастера спорта России и завоевать путевку на чемпионат мира, который пройдет в 2021 году в Турции.

По словам президента Федерации всестилевого карате Ингушетии Абдул-Азита Шаухалова, у Агиева были все шансы стать первым в своем весе.

«Надеюсь, что на чемпионате мира Ислам Агиев докажет свое лидерство и станет чемпионом мира», — прокомментировал Шаухалов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
На праздничном мероприятии к 250-летию единения Ингушетии с Россией ожидается авиашоу с участием группы «Стрижи»
Популярный фотограф Даниил Коржонов пригласил жителей Ингушетии участвовать в проекте «Республика в лицах»
За сутки Covid-19 подтвержден у 52 жителей Ингушетии
Минсельхоз Ингушетии проведёт обучающий семинар для аграриев региона
В Малгобекском районе Ингушетии построят комплекс по переработке пластика, древесных отходов и отработанных шин
Миннац Ингушетии проводит конкурс молодежных проектов антитеррористической направленности в соцсетях
Вынужденным переселенцам из Чечни и Северной Осетии вручили жилищные сертификаты в Ингушетии
Ингушский госуниверситет и Саратовская юридическая академия подписали соглашение о сотрудничестве
Кредитный портфель Сбербанка в агропромышленном комплексе превысил 1,3 триллиона рублей
Россельхозцентр по Ингушетии готовит участки к проведению опытов в следующем году
В Ингушетии прошел научно-практический семинар для библиотекарей по инновационным практикам популяризации русского языка

Главное

Яндекс.Метрика

 