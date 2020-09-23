Ингушский каратист Ислам Агиев получил право выступить на чемпионате мира в Турции

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минспорта, воспитанник Исмаила Расумова провел пять нелегких боев и только в финальном поединке уступил, став вторым в своей весовой категории. Ислам Агиев смог выполнить норматив мастера спорта России и завоевать путевку на чемпионат мира, который пройдет в 2021 году в Турции.

По словам президента Федерации всестилевого карате Ингушетии Абдул-Азита Шаухалова, у Агиева были все шансы стать первым в своем весе.

«Надеюсь, что на чемпионате мира Ислам Агиев докажет свое лидерство и станет чемпионом мира», — прокомментировал Шаухалов.