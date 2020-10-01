Ингушский художник Магомед Бакаев впервые представил свою персональную выставку

Магомед Бакаев — один из тех художников, творческий путь которых начинается рано и, при определенных условиях, может успешно продолжаться всю жизнь. Очарование его картин заключается в непосредственности взгляда художника, его искренности и способности удивляться жизни.

Родился Магомед Салманович 4 апреля 1949 года в с. Степановка Мендыгаринского района Кустанайской области Казахской ССР. В 1983 году окончил Харьковское училище по специальности «художник-монументалист», после чего оформлял фасады домов культур в Харькове, Одессе, Николаеве. В 1989 году картины Магомеда Бакаева экспонировались в Новосибирском художественном музее, а в 1996 году живописец принимал участие в совместной выставке российских художников «Москва. Вернисаж».

В экспозицию его первой персональной выставки, которая в эти дни проходит в Ингушетии, вошли 22 разножанровых произведения живописи, написанные в разные периоды творческой деятельности художника. Особое место в ней занимают пейзажи и натюрморты.

«Творчество художника раскрывает зрителю красоту окружающего мира. Выставка дает возможность всем любителям искусства взглянуть на многообразие граней его творчества. Виртуозно исполненные линии, стройный композиционный ряд, изящный вкус и, главное, высокий профессионализм отражаются в каждой работе Магомеда Бакаева», — отметил в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» куратор выставки Алихан Измайлов.

По его словам, секрет разносторонних интересов и художественного вкуса Магомеда Бакаева кроется в темпераменте художника — впечатлительного, требовательного к себе, трудолюбивого.

«И при этом его нельзя упрекнуть в поверхностности, верхоглядстве. Все его работы созданы весьма обдуманно и крепко построены. В избранной точке зрения, в изображении пространства, в пользовании светом и цветом нет ничего случайного, необоснованного», — рассказал куратор выставки.

Поздравить талантливого художника с открытием его первой персональной выставки пришли представители Народного собрания Ингушетии, регионального министерства культуры, его коллеги и друзья.

Главный специалист отдела историко-культурного и художественного наследия Министерства культуры Ингушетии Залина Заурова, поздравив Магомеда Бакаева с открытием выставки, вручила ему приветственный адрес от главы ведомства Темерлана Дзейтова.

«Ваша выставка — это важное и знаменательное событие в культурной и общественной жизни региона. Уверен, что экспозиция найдет живой отклик у жителей республики и подарит много приятных впечатлений. От всей души желаю вам новых творческих идей, крепкого здоровья, успехов и бесконечного вдохновения», — отметил министр в своем приветственном адресе.

Главный хранитель музея Мадина Хамхоева в своем выступлении также отметила, что выставка действительно является важным событием, так как это первая персональная выставка художника в родной республике.

«Сегодня мы для наших жителей открыли новое имя в изобразительном искусстве Ингушетии. Свои полотна Магомед Бакаев, передавая красоту родной Ингушетии, наполнил теплой цветовой гаммой, солнечным настроением и романтикой, в них чувствуется радость жизни», — сказала она.

Много тёплых слов об искусстве Магомеда Бакаева сказали в своём выступлении депутат Народного собрания Ахмед Накастоев и член Союза писателей России Зарета Ахильгова. Также мероприятие посетили московские художники Сергей Гусев и Леонид Артамонов. Гости рассказали о давней и крепкой дружбе с виновником торжества и поделились своими впечатлениями о живописном ингушском крае и выставке Магомеда Бакаева.

Магомед Бакаев поблагодарил всех присутствующих за теплые слова в свой адрес. «Спасибо всем, кто посетил и ещё посетит мою выставку, я искренне благодарен вам за вашу поддержку», — сказал художник.

Выставка «Ингушетия в живописи Магомеда Бакаева» продлится до 15 октября 2020 года.