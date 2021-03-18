Грепплинг

Ингушский грэпплер Гафур Ужахов стал победителем Кубка Казахстана среди юношей

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Ингушский спортсмен Гафур Ужахов стал победителем Кубка Казахстана по спортивной борьбе грэпплинг среди юношей.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования проходили в городе Нур-Султан. Гафур Ужахов выступал в весовой категории до 59 кг.

Общее руководство и организацию соревнования осуществляла Федерация грэпплинга по городу Астана, акимат города Нур-Султан, Комитет по делам спорта и физической культуры МКС Республики Казахстан, РГКП «Дирекция развития спорта».

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