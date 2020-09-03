Ингушский госуниверситет откроет новый корпус естественно-научных дисциплин

«Общая площадь здания составляет 20 тыс. кв. м. Объект полностью оснащён новейшим и инновационным оборудованием для студентов медицинского, химического и биологического направления. Для преподавателей и студентов предоставлены две операционные, анатомический музей, оборудование для онлайн-консилиума, специализированные микроскопы для проведения нейрохирургических и офтальмологических операций», — отметил собеседник издания.

Он подчеркнул, что в корпусе есть приборы аппаратного шва в лапароскопической и малоинвазивной хирургии, учебные симуляционные рабочие места, виртуальные симуляторы для практических навыков в хирургии, учебные дефибрилляторы, ЭКГ, несколько видов УЗИ, в том числе для катетеризации центральных вен.

При этом все операционные оборудованы новейшими объёмными дезинфекторами воздуха, которые препятствуют распространению вирусов, бактерий и других патогенов из области работы будущих хирургов.

Такое оснащение позволяет студентам-медикам оттачивать практические навыки и развивать клиническое мышление без риска для пациентов. Они смогут отрабатывать практические навыки по неотложной помощи (базовая и расширенная сердечно-легочная реанимация), аускультуции (прослушивание тонов сердца) при различных патологиях у взрослых и детей.

Как отметил собеседник газеты, еще одной инновацией в сфере обучения студентов тонкостям анатомии и физиологии стал интерактивный анатомический 3D-стол.

Он позволяет со всех ракурсов изучать системы и органы человеческого тела — как здоровые, так и поражённые разнообразными патологиями. В его встроенной базе данных имеется более 4 тыс. 3D-моделей с натуральными цветами, правильной формой и в целом очень естественным и приближённым к реальности видом.

Интерактивные манекены, тренажёры высокого класса реалистичности, компьютерные 3D-симуляторы пополнили базу аккредитационно-симуляционного центра университета, который занимает цокольный и первый этажи правого крыла здания и рассчитан на все направления аккредитации студентов и ординаторов.

Ингушский госуниверситет основан в 1994 году, является одним из самых молодых университетов в России. В вузе порядка 10 факультетов, более 40 кафедр. Он готовит высококвалифицированных специалистов по свыше 40 специальностям и направлениям.