Сотрудничество

Ингушский госуниверситет и Саратовская юридическая академия подписали соглашение о сотрудничестве

0

Ингушский государственный университет подписал соглашение о сотрудничестве с Саратовской государственной юридической академией, сообщила пресс-служба ИнгГУ.

Мероприятие прошло в Саратове, в нем приняли участие ректор СГЮА Екатерина Ильгова, проректор по информационно-методической работе ИнгГУ Азамат Албогачиев, руководящий и профессорско-преподавательский состав двух вузов.

Данное соглашение позволит академии и университету наладить эффективную работу в самых разных направлениях: от стратегического партнерства в области разработки и реализации проектов, связанных с цифровизацией образования и инновационным развитием образовательной сферы, проведения совместных фундаментальных и прикладных научных исследований до реализации программ научной и учебной мобильности студентов и преподавателей, обмена иными ресурсами образовательных организаций.

В завершение мероприятия Екатерина Ильгова пригласила делегацию Ингушского госуниверситета на празднование предстоящего юбилея академии, которое состоится в апреле 2021 года.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
На праздничном мероприятии к 250-летию единения Ингушетии с Россией ожидается авиашоу с участием группы «Стрижи»
Популярный фотограф Даниил Коржонов пригласил жителей Ингушетии участвовать в проекте «Республика в лицах»
За сутки Covid-19 подтвержден у 52 жителей Ингушетии
Минсельхоз Ингушетии проведёт обучающий семинар для аграриев региона
В Малгобекском районе Ингушетии построят комплекс по переработке пластика, древесных отходов и отработанных шин
Миннац Ингушетии проводит конкурс молодежных проектов антитеррористической направленности в соцсетях
Вынужденным переселенцам из Чечни и Северной Осетии вручили жилищные сертификаты в Ингушетии
Кредитный портфель Сбербанка в агропромышленном комплексе превысил 1,3 триллиона рублей
Россельхозцентр по Ингушетии готовит участки к проведению опытов в следующем году
В Ингушетии прошел научно-практический семинар для библиотекарей по инновационным практикам популяризации русского языка
Ингушетии выделено более 504 млн рублей «на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов»

Главное

Яндекс.Метрика

 