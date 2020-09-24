Ингушский госуниверситет и Саратовская юридическая академия подписали соглашение о сотрудничестве

Мероприятие прошло в Саратове, в нем приняли участие ректор СГЮА Екатерина Ильгова, проректор по информационно-методической работе ИнгГУ Азамат Албогачиев, руководящий и профессорско-преподавательский состав двух вузов.

Данное соглашение позволит академии и университету наладить эффективную работу в самых разных направлениях: от стратегического партнерства в области разработки и реализации проектов, связанных с цифровизацией образования и инновационным развитием образовательной сферы, проведения совместных фундаментальных и прикладных научных исследований до реализации программ научной и учебной мобильности студентов и преподавателей, обмена иными ресурсами образовательных организаций.

В завершение мероприятия Екатерина Ильгова пригласила делегацию Ингушского госуниверситета на празднование предстоящего юбилея академии, которое состоится в апреле 2021 года.