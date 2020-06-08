Ингушский футболист Зелимхан Бакаев вернулся к команде на подмосковном сборе после выздоровления от коронавируса

«На этой неделе Зелимхан сдал два отрицательных ПЦР-теста в промежутке 24 часов, что говорит о его полном выздоровлении», — отметили в пресс-службе клуба.

Вчера, 7 июня, Бакаев прошёл тестирование на беговой дорожке на выносливость. Собранные данные позволят тренерскому штабу сформировать дальнейшую программу подготовки полузащитника к рестарту сезона.

Напомним, что матчи Российской премьер-лиги возобновятся 19 июня.