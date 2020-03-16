Ингушский футболист Зелимхан Бакаев прокомментировал футбол без болельщиков

«Пустые трибуны из-за коронавируса? Готов играть в любых условиях. Но футбол без болельщиков — это не футбол. Без поддержки нет тех эмоций, но мы готовы к любому развитию событий. Знаем, что за нас болеют и нас смотрят», — подчеркнул Бакаев.

В Оренбурге всегда очень тяжело играть, команда очень хорошо обороняется, и поле такое, что не можешь показать все лучшие качества, которые есть у нашей команды. Но тренер нас подготовил хорошо, показали характер. В первую очередь он просил показать характер. Мы его показали и заслуженно победили«, — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Сергей Филимонов.