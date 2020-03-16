Футбол

Ингушский футболист Зелимхан Бакаев прокомментировал футбол без болельщиков

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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после победы в матче 22-го тура с «Оренбургом» (3:1) прокомментировал проведение встреч при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.

«Пустые трибуны из-за коронавируса? Готов играть в любых условиях. Но футбол без болельщиков — это не футбол. Без поддержки нет тех эмоций, но мы готовы к любому развитию событий. Знаем, что за нас болеют и нас смотрят», — подчеркнул Бакаев.

В Оренбурге всегда очень тяжело играть, команда очень хорошо обороняется, и поле такое, что не можешь показать все лучшие качества, которые есть у нашей команды. Но тренер нас подготовил хорошо, показали характер. В первую очередь он просил показать характер. Мы его показали и заслуженно победили«, — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Сергей Филимонов.

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