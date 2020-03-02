Футбол

Ингушский футболист Зелимхан Бакаев признан лучшим игроком

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Зелимхан Бакаев

Ингушский футболист Зелимхан Бакаев признан лучшим игроком матча 20-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (2:0).

По информации пресс-службы Минспорта республики, полузащитник красно-белых открыл счет точным ударом на 29-й минуте. Зелимхан воспользовался передачей Соболева, переиграл защитника и хлестко пробил в нижний угол ворот бело-голубых.

Благодаря этой победе «Спартак» обошел «Динамо» в турнирной таблице РПЛ. У красно-белых — 25 очков и 9-е место, у бело-голубых — 24 очка и 10-я позиция.

Напомним, премия «Лучший игрок матча» вручается после каждой игры Российской профессиональной лиги, а лауреаты выбираются совместно РПЛ и телеканалом «Матч Премьер».

В текущем сезоне Бакаев провел 18 игр за «Спартак» в РПЛ и забил четыре гола.

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