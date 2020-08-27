Ингушский футболист Зелимхан Бакаев отличился голом в гостевом матче «Спартака» против «Ротора»

Московский «Спартак» в гостях обыграл волгоградский «Ротор» со счётом 0:1, в рамках 5-го тура Российской премьер-лиги. Единственный гол в матче забил ингушский полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, реализовав пенальти на 55-й минуте игры.

После игры лучшим игроком матча был признан Зелимхан Бакаев, но в итоге статуэтку лучшего игрока получил вратарь Александр Максименко.