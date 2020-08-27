Футбол

Ингушский футболист Зелимхан Бакаев отличился голом в гостевом матче «Спартака» против «Ротора»

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Ингушский футболист Зелимхан Бакаев отличился голом в гостевом матче «Спартака» против «Ротора», сообщил интернет-ресурс «Ингушспорт».

Московский «Спартак» в гостях обыграл волгоградский «Ротор» со счётом 0:1, в рамках 5-го тура Российской премьер-лиги. Единственный гол в матче забил ингушский полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, реализовав пенальти на 55-й минуте игры.

После игры лучшим игроком матча был признан Зелимхан Бакаев, но в итоге статуэтку лучшего игрока получил вратарь Александр Максименко.

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