Футбол

Ингушский футболист Магомед Оздоев забил гол в ворота сборной Венгрии

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Второй гол за российскую сборную в матче со сборной Венгрии забил ингушский полузащитник Магомед Оздоев.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», 6 сентября сборная России по футболу в гостях обыграла сборную Венгрии со счётом 2:3.

Матч состоялся в рамках второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

«Получилось так, что пропустили неожиданный гол. Вели 3:0, игра давалась нелегко, наверное, усталость накопилась. Главное, что довели матч до победы. В следующих играх будем исправляться и дожимать соперника. У меня такая позиция на поле, что нужно подсказывать, много двигаться. Когда весь стадион заполнен, то нас не особо слышно», — сказал Оздоев в эфире телеканала «Матч Премьер».

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