Ингушский футболист Магомед Оздоев признан лучшим игроком в последнем матче сборной России

Игра, прошедшая вчера, 14 октября, в Москве в рамках 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА, завершилась вничью со счётом 0:0.

Как сообщил интернет-ресурс «Ингушспорт», оба ингушских футболиста, Магомед Оздоев и Зелимхан Бакаев, очень хорошо сыграли в этой встрече. Магомед вышел на поле в стартовом составе. Зелимхан вступил в игру во втором тайме.