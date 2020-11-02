Ингушский футболист Магомед Оздоев отличился голевой передачей в матче против подмосковных «Химок»

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», 1 ноября питерский «Зенит» в гостях обыграл футбольный клуб «Химки» со счётом 0:2, в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги.

Первый гол в матче был забит с передачи ингушского полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева.