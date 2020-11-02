Футбол

Ингушский футболист Магомед Оздоев отличился голевой передачей в матче против подмосковных «Химок»

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Ингушский футболист Магомед Оздоев, вышедший на поле в роли капитана команды, отличился голевой передачей в матче против подмосковных «Химок».

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», 1 ноября питерский «Зенит» в гостях обыграл футбольный клуб «Химки» со счётом 0:2, в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги.

Первый гол в матче был забит с передачи ингушского полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева.

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