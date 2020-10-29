Ингушский футболист Аслан Муталиев забил гол в матче 8-го тура молодёжного чемпионата России
Ингушский футболист Аслан Муталиев забил гол в ворота «Сочи U19» в рамках 8-го тура молодёжного чемпионата России.
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», 28 октября московский «Спартак U19» на своём поле обыграл футбольный клуб «Сочи U19» со счётом 3:1.
Ингушский полузащитник «Спартака U19» Аслан Муталиев в первом тайме заработал пенальти, который реализовал Николоз Кутателадзе, а во втором тайме уже сам Муталиев отличился забитым мячом в ворота «Сочи U19».