Ингушский футболист Аслан Муталиев забил гол в матче 8-го тура молодёжного чемпионата России

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», 28 октября московский «Спартак U19» на своём поле обыграл футбольный клуб «Сочи U19» со счётом 3:1.

Ингушский полузащитник «Спартака U19» Аслан Муталиев в первом тайме заработал пенальти, который реализовал Николоз Кутателадзе, а во втором тайме уже сам Муталиев отличился забитым мячом в ворота «Сочи U19».