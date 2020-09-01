Конкурс

Ингушский фотограф Заур Плиев занял два призовых места в конкурсе «Кавказ без границ»

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Ингушский фотограф Заур Плиев занял два призовых места в конкурсе «Кавказ без границ».

В номинации «Люди» жюри присудило Плиеву второе место, в номинации «Кухня» — третье.

Совместный конкурс ТАСС и «Это Кавказ» проходил с 20 июля по 14 августа.

«Мы решили поддержать талантливых фотографов Северного Кавказа и помочь им показать родной регион таким, каким они его видят и любят. Ведь Кавказ — это не только удивительные открыточные виды и популярные достопримечательности, но и красота повседневных мелочей, контраст традиционного и нового, уникальные локации, о которых известно только местным», — рассказали организаторы.

Увидеть работы победителей можно на сайте.

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