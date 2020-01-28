Дзюдо

Ингушский дзюдоист Юсуп Точиев стал победителем всероссийских соревнований в Хабаровске

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Юсуп Точиев

Ингушский дзюдоист Юсуп Точиев, представляющий Санкт-Петербург, стал победителем Всероссийских соревнований по дзюдо на призы Вооружённых сил России среди юниоров до 23 лет.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Точиев выступил в весовой категории до 73 кг. Соревнования проходили в Хабаровске. Юсуп провёл четыре схватки и в каждой одержал уверенную победу.

Данный турнир — отбор сильнейших спортсменов для участия в первенстве России среди юниоров и юниорок до 23 лет в 2020 году.

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