Ингушский дзюдоист Руслан Албагачиев стал победителем чемпионата России по дзюдо среди слепых и слабовидящих

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования проходили в городе Раменское. Албагачиев выступал в весовой категории до 81 кг.

Коллектив газеты «Ингушетия» поздравляет с победой спортсмена и его наставников -Абубакара, Руслана и Адама Муталиевых, Адама Вышегурова и Астемира Бузуртанова.