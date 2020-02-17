Ингушский дзюдоист Хасан Халмурзиев выступит на турнире серии «Большой шлем» в Дюссельдорфе

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», 21 февраля в Дюссельдорфе стартует Международный турнир по дзюдо серии «Большой шлем», который, по предварительным данным, соберёт свыше семисот атлетов из более чем ста стран.

В составе сборной России по дзюдо на данный турнир, в весовой категории до 81 кг заявлен ингушский дзюдоист Хасан Халмурзиев.

Квалификационный к Играм-2020 турнир в Германии позволит спортсменам существенно пополнить рейтинговый счёт. «Золото» обеспечит победителю 1000 баллов, «серебро» — 700 баллов, а «бронза» — 500 баллов.