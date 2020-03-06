Ингушский дзюдоист Аслан Камурзоев стал призером Кубка Европы в Анталии

Аслан выступал в весовой категории до 66 кг. Он провел шесть схваток, в одной из которых уступил представителю Грузии, несмотря на то, что уверенно контролировал ход поединка. В борьбе за право оспаривать «бронзу» Камурзоев чистым броском выиграл у российского дзюдоиста.

По информации пресс-службы Минспорта Ингушетии, Аслан живет в Москве и учится там в училище олимпийского резерва, тренируется под руководством тренера Кодири Манучеха и уже имеет в своей копилке спортивной славы немало наград различного достоинства.