Ингушский дзюдоист Акрамат Могушков стал победителем первенства Приволжского федерального округа

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования среди юниоров до 21 года состоялись в Оренбурге. Могушков выступил в весовой категории до 55 кг.

Схватки проходили среди юниоров в весовых категориях 55, 60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 кг, и юниорок — 44, 48, 52, 57, 63, 70, 78, +78 кг.