Дзюдо

Ингушский дзюдоист Акрамат Могушков стал победителем первенства Приволжского федерального округа

0

Ингушский дзюдоист Акрамат Могушков, представляющий город Уфу, стал победителем первенства Приволжского федерального округа.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования среди юниоров до 21 года состоялись в Оренбурге. Могушков выступил в весовой категории до 55 кг.

Схватки проходили среди юниоров в весовых категориях 55, 60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 кг, и юниорок — 44, 48, 52, 57, 63, 70, 78, +78 кг.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии людям пожилого возраста из-за распространения Covid-19 вручают паспорта на дому
В Ингушетии за сутки умер один пациент с Covid-19
Организатор свадьбы в Ингушетии выплатит штраф до 50 тыс. рублей за нарушения ПДД кортежем с невестой
Налоговая служба является важной составляющей развития отечественной экономики — Калиматов
Калиматов принял участие в конференции по межведомственному взаимодействию в области обороны России
Глава Ингушетии поздравил работников и ветеранов телевидения с профессиональным праздником
В Ингушетии за сутки умер один пациент с Covid-19, всего — 105 человек
Калиматов призвал жителей региона принять участие в конкурсе «Вкусы России» и поддержать ингушскую шоколатье Галаеву
Али Измайлов одержал досрочную победу над Русланом Файфером
Пострадавшая при взрыве газа в Ингушетии скончалась в больнице
Администрацию ингушского села Сурхахи уличили в крупном мошенничестве при выдаче 38 земельных участков

Главное

Яндекс.Метрика

 