Театр

Ингушский драмтеатр имени Базоркина приглашает на спектакль онлайн «Дом, построенный изо льда»

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Ингушский государственный драматический театр имени Идриса Базоркина продолжает показы спектаклей онлайн, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

18 декабря в 16:00 коллектив театра представит спектакль-комедию «Дом, построенный изо льда» по произведению Мусы Ахмадова. Режиссер-постановщик — народный артист республики Ахмед Евлоев.

Трансляцию можно будет посмотреть на youtube-канале драмтеатра.

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