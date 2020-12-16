Ингушский драмтеатр имени Базоркина приглашает на спектакль онлайн «Дом, построенный изо льда»

18 декабря в 16:00 коллектив театра представит спектакль-комедию «Дом, построенный изо льда» по произведению Мусы Ахмадова. Режиссер-постановщик — народный артист республики Ахмед Евлоев.

Трансляцию можно будет посмотреть на youtube-канале драмтеатра.