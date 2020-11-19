Ингушский драмтеатр имени Базоркина приглашает на онлайн-показ спектакля «Коварство и любовь»
Ингушский драматический театр имени Идриса Базоркина продолжает показы спектаклей онлайн, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
20 ноября в 16:00 состоится показ спектакля по пьесе великого немецкого драматурга и поэта Фридриха Шиллера «Коварство и любовь». На ингушский язык пьесу перевел актер драмтеатра, народный артист Ингушетии Магомед-Башир Костоев.
Трансляцию можно будет посмотреть на youtube-канале ИГДТ имени Базоркина.