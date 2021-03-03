Ингушский драмтеатр имени Базоркина приглашает на онлайн-показ спектакля «Коварство и любовь»
Ингушский государственный драматический театр имени Идриса Базоркина продолжает показы спектаклей онлайн, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.
5 марта в 16:00 творческий коллектив представит спектакль «Коварство и любовь» по произведению великого немецкого драматурга и поэта Ф. Шиллера. На ингушский язык пьесу перевел актер драмтетра имени Базоркина, народный артист Ингушетии Магомед-Башир Костоев.
Стоит отметить, что создание этого спектакля стало возможным благодаря гранту Главы Республики Ингушетия для поддержки театральных организаций и творческих проектов общенационального значения в области театрального искусства. Проект театра «Спектакль «Коварство и любовь», представленный на получение поддержки руководителя региона, был выбран из числа других проектов наибольшим количеством голосов в результате голосования на сайте регионального Минкультуры.
Трансляцию можно будет посмотреть на youtube-канале театра.