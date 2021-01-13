Ингушский драмтеатр имени Базоркина приглашает на онлайн-показ спектакля «Ханума»

Показ спектакля по пьесе Авксентия Цагарели в постановке главного режиссера театра, народного артиста Ингушетии Мурада Галаева состоится 15 января в 16:00.

«Ханума» — классическая комедия-водевиль с национальной музыкой, легендами, тостами, полными своеобразного юмора. Пьеса пользуется огромной любовью нескольких поколений зрителей. Знаменитые экранизации, театральные постановки приносят этому сюжету непременный успех.

Трансляцию можно будет посмотреть на youtube-канале ИГДТ имени Базоркина.