Театр

Ингушский драмтеатр имени Базоркина представит спектакль онлайн «Поспешное замужество»

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27 ноября в 16:00 Ингушский государственный драматический театр имени Идриса Базоркина представит спектакль онлайн «Поспешное замужество» на родном языке, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Комедия «Сихденна маьрел» («Поспешное замужество») поставлена по одноименному произведению народной артистки Ингушетии Эсет Сусуркиевой режиссером-постановщиком заслуженным артистом республики Муратом Галаевым.

«В яркой и динамичной постановке зрители увидят не только отображение сегодняшней действительности, мастерски выписанные характеры героев, блестящую игру актеров, но и услышат сочный, колоритный ингушский язык, познакомятся с искрометным народным юмором», — сказано в релизе.

Трансляции можно будет посмотреть на youtube-канале театра имени Базоркина.

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