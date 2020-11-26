Ингушский драмтеатр имени Базоркина представит спектакль онлайн «Поспешное замужество»

Комедия «Сихденна маьрел» («Поспешное замужество») поставлена по одноименному произведению народной артистки Ингушетии Эсет Сусуркиевой режиссером-постановщиком заслуженным артистом республики Муратом Галаевым.

«В яркой и динамичной постановке зрители увидят не только отображение сегодняшней действительности, мастерски выписанные характеры героев, блестящую игру актеров, но и услышат сочный, колоритный ингушский язык, познакомятся с искрометным народным юмором», — сказано в релизе.

Трансляции можно будет посмотреть на youtube-канале театра имени Базоркина.