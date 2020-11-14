Ингушский центр обслуживания незрячих людей «Доступная среда» получил новые книги, изданные шрифтом Брайля

Книжный фонд специализированных форматов пополнился новой литературой, изданной рельефно-точечным шрифтом Брайля. Среди книг — наиболее востребованные произведения отечественных и зарубежных писателей, рельефно-графические, географические и климатические карты и атласы, различные тактильные пособия, а также издания с укрупненным шрифтом для слабовидящих читателей.

Новые книги стали хорошим подарком к Международному дню слепых, который во всем мире традиционно отмечают 13 ноября. Дата призвана привлечь внимание социума к тем, кто потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации.