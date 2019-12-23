Ингушский борец вольного стиля Калой Картоев стал третьим на чемпионате Турции

Ингушский спортсмен уверенно провел четыре схватки, а в борьбе за выход в финал вел встречу со счетом 5:1, но на последних секундах отдал действие, где судьи допустили грубейшую ошибку и оценили действие в четыре балла, таким образом, Калой Картоев стал третьим в своей весовой категории.

Пресс-служба Минспорта республики отметила, что еще один ингушский борец Ислам Цороев (Ислам Килич) принимал участие в чемпионате Турции. Выиграв несколько схваток, ингушский борец был вынужден сняться с соревнований из-за проблем со здоровьем.